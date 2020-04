Kinga Duda spędziła święta z dala od rodziców. Jest na stażu w Londynie

Kinga Duda wiązała wielkie nadzieje z wyjazdem do Londynu. I nie mogła przewidzieć, że będzie to oznaczało spędzanie Wielkanocy bez najbliższych. Prezydentówna przestrzega zasad obowiązujących w czasie pandemii, dlatego nie wróciła do kraju na święta.



Kinga Duda nie przyleciała na Wielkanoc do rodziców (Getty Images)