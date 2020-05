Kinga Preis opowiedziała o swoim związku: "Wściekłam się potwornie"

Kinga Preis od ponad 20 lat związana jest z operatorem Piotrem Borowcem , z którym założyła rodzinę. Para do dziś jednak nie sformalizowała swojego związku. Kilka miesięcy temu pojawiły się doniesienie, że zamierzają się pobrać, pomimo że Preis nigdy nie brała pod uwagę ślubu . W zeszłym roku Preis i Borowiec wprowadzili się do upragnionego domu na wsi. Ich dorosły już syn Antoni mieszka w Warszawie, ale stara się odwiedzać ich jak najczęściej.

Ostatecznie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli by wyjechali, przez szerzącą się epidemię nie mogliby cieszyć się urlopem. Dzięki temu Kinga doceniła wspólne chwile spędzone z Piotrem.