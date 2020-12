Kinga Rusin apeluje o pomoc. "Pomoc to nie tylko pieniądze"

Rok 2020 powoli dobiega końca. Już niebawem wszyscy zasiądą przy stole wigilijnym i podzielą się opłatkiem. Święta Bożego Narodzenia to czas prezentów i kolacji w rodzinnym gronie. Nie wszyscy jednak mają to szczęście. Przypomniała nam o tym Kinga Rusin, która opublikowała wzruszający post.

Kinga Rusin sprawiła prezent potrzebującym

"Chciałabym dokładać swoje cegiełki i to nie tylko w formie apeli. I dlatego, skoro mogę, będę wspierać bardziej realnie. 100 tys. zł poszło do organizacji kobiecych na ochronę prawną, a zaraz kupuję za kolejne kilkadziesiąt tys. dla kilku Domów Samotnej Matki na terenie całej Polski, wskazane przez nie najpotrzebniejsze rzeczy, w tym m.in.: łóżka, komputery (do nauki dla dzieci), monitory oddechu (dla noworodków), konkretne artykuły higieniczne i jedzenie o przedłużonej trwałości (takie jak kasze i makarony)" - dodała Kinga Rusin.

Gwiazda zwróciła się również do fanów. Przypomniała im, że każdy może zadzwonić do Domu Samotnej Matki w okolicy i pomóc znajdującym się tam osobom. "Pomoc to nie tylko pieniądze, to też drobne gesty, czasem nawet kartka z życzeniami, żeby pokazać, że nie wykluczamy, nie gardzimy. W tych domach są też dzieci w różnym wieku i z różnymi potrzebami. Czasami marzą o drobiazgu" - zaapelowała.