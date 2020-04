Kinga Rusin dodała emocjonalny post. Chodzi o strajk

- To jest jakaś chora wojna! Jutro w Sejmie najpierw o dopuszczeniu dzieci do polowań, później o zamykaniu do więzień edukatorów seksualnych, następnie o całkowitym zakazie aborcji, również wtedy kiedy zagrożone jest życie matki, ciąża jest wynikiem gwałtu, czy płód jest śmiertelnie uszkodzony! Wszystko na raz! Wszystko przeciwko czemu na ulicach protestowały przez ostatnie lata setki tysięcy ludzi! - zaczęła wpis.

- Rząd chce zrobić sobie teraz tarczę z koronawirusa, odebrać nam prawo głosu, za naszymi plecami cofnąć nas do średniowiecza, żeby zadowolić Kościół i wpływowe myśliwskie lobby! Ja mówię NIE! Nie dajmy sobie zakneblować ust! Nie pozwólmy zabrać sobie wolności! Piszmy posty! Oznaczajmy partie i polityków, wysyłajmy listy na oficjalne skrzynki mailowe. Mamy czas do jutra do 14:15! Jak to skutecznie zrobić dowiecie się chociażby na profilu @dziewuchydziewuchom @strajkkobiet czy na stronie Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot! Razem jesteśmy wielką siłą! Pokażmy to rządzącym!