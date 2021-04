Kinga Rusin jest wściekła na Lasy Państwowe. "Tną na potęgę!"

"Lasy Państwowe tną na potęgę i już wkrótce żadne dzikie zwierzę nie będzie miało gdzie żyć!!!" – grzmi na Instagramie Rusin – "Prowadzona od 2015 'gospodarka leśna' doprowadziła do tego, że zaraz niewiele zostanie do wycięcia poza sosną. Stąd zakusy na parki narodowe i ich otuliny! Pod pretekstem 'ochrony przyrody' przed legendarnym 'kornikiem' czy innym 'pasożytem' wciska się ludziom ciemnotę o konieczności wpuszczenia do najcenniejszy lasów harwesterów i pił. I spróbuj z tym polemizować! Od razu atakują cię wynajęte farmy trolli!".

Oszustwa "na gwiazdy"

Rusin zaapelowała do rodaków, by nie pozwalali na działania, które prowadzą do dewastacji cennej przyrody: "Otwórzmy oczy! To, na czym Lasy Państwowe koszą kasę, jest NASZE!!! To nasz wspólny POLSKI majątek, nasze przyrodnicze DZIEDZICTWO!!! Lasy Państwowe (zgodnie z ustawą, na podstawie której działają) mają obowiązek prowadzenia gospodarki zrównoważonej, pozwalającej zachować to, co najcenniejsze dla potomnych (a wiadomo, że tam właśnie 'rośnie' kasa, więc to się nie opłaca!). Nie pozwólmy zabierać sobie i naszym dzieciom tego, co najcenniejsze i czego nie da się ani odkupić, ani odbudować".