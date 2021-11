Kinga Rusin opisała swój typ faceta. Czy kogoś wam on przypomina?

Kinga Rusin to jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek, która na początku swojej drogi zawodowej związana była z telewizją TVP, gdzie także pracował jej ówczesny mąż Tomasz Lis. Para doczekała się dwóch córek, jednak małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Lis odszedł do Hanny Lis, z którą to rozstał się w 2018 r., natomiast w 2010 r. Rusin odnalazła szczęście u boku Marka Kujawy, z którym do dziś tworzy szczęśliwy związek.