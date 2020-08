Kinga Rusin nie pojawi się już w "DDTVN"? Wiele na to wskazuje

Kilka tygodni temu media obiegła informacja, że Piotr Kraśko rozstaje się z "Dzień Dobry TVN". Dziennikarz został prowadzącym wieczorne wydanie "Faktów". Wówczas pojawiło się pytanie, kto go zastąpi u boku Kingi Rusin . Wszak razem tworzyli świetny duet, który zyskał ogromną sympatię widzów.

TVN lubi zaskakiwać swoich widzów i co jakiś czas ma dla nich niespodzianki. Wiosną na konferencji ramówkowej wszyscy dowiedzieli się, że do ekipy śniadaniówki dołączają Paulina Krupińska i Damian Michałowski. Po odejściu Kraśki Rusin została bez partnera, więc być może TVN postawi na zupełnie nową parę.

- Kinga nie pojawiła się w wakacyjnym wydaniu "Dzień Dobry Wakacje". Co roku je prowadziła z wyjątkiem dni, kiedy przebywała na urlopie. Za dwa tygodnie program wróci do tradycyjnej formuły i nie wiadomo, czy Kinga pojawi się na antenie - dodaje nasze źródło.

Krążą plotki, że to Agnieszka Woźniak-Starak może pojawić się w "Dzień Dobry TVN". Prezenterka została ostatnio przyłapana na rozmowie z Edwardem Miszczakiem, dyrektorem programowym stacji, a w mediach społecznościowych dała do zrozumienia, że już czas powrócić do telewizji.