Kinga Rusin o myśliwych: "Polowanie? Tylko wtedy, kiedy robią to dzikie zwierzęta!"

Odkąd Kinga Rusin odeszła z TVN, w całości poświęca się swojemu kosmetycznemu biznesowi i podróżom, które kocha. Dziennikarka i jej partner od listopada przebywają poza krajem, pracując zdalnie z najbardziej egzotycznych zakątków świata. Od kilku tygodni Rusin i Kujawa są w Kenii. Także tę wyprawę dziennikarka bogato relacjonuje na swoim instagramowym profilu. Jak zawsze jednak w jej przypadku istotne są nie tylko zdjęcia, ale i to, co była gospodyni "Dzień dobry TVN" ma do powiedzenia.