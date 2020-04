Towarzyszyła Komasie na Oscarach. Jest dumna z jego osiągnięć

- Widziałam jakie wrażenie robił Janek na amerykańskich filmowcach, ze swoją artystyczną wizją, osobistą kulturą, pokorą, ale jednocześnie pewnością, co do swojej filmowej drogi. I nie mam wątpliwości że to dopiero początek światowej kariery za co mocno trzymam kciuki. Niech żyją talent i wizja! - ogłosiła.