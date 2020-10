Kinga Rusin pochwaliła się zabytkowym autem. Robi wrażenie

Paulina Krupińska żegna Kingę Rusin: "Mam nadzieję, że będzie mogła pokazać pazur"

"No to w drogę🚙! Śliczny, prawda? A co najważniejsze w idealnym stanie i na chodzie!"- pochwaliła się na Instagramie zabytkowym autem Kinga Rusin. Zapytani o zdanie fani tylko przytaknęli, nie kryjąc przy tym zachwytu pojazdem w stylu vintage.