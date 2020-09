Kinga Rusin w samochodzie. Jej auto jest warte fortunę

Kinga Rusin była jedną z twarzy stacji TVN. Dziennikarka była związana ze stacją od 1997 roku. Prowadziła takie programy jak: "You Can Dance - Po prostu tańcz", "Wizjer TVN", "Agent - Gwiazdy" i przede wszystkim "Dzień dobry TVN". Ten ostatni program Kinga Rusin prowadziła od 2005 do sierpnia 2020 roku, kiedy dziennikarka zdecydowała się odejść z programu i pożegnać się ze stacją.