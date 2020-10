Kinga Rusin wspiera protestujące kobiety. Przekazuje na ich rzecz pokaźną kwotę

Piotr Kraśko: "Kinga Rusin jest dla mnie jak siostra. Sercem jestem po jej stronie"

Dziennikarka dodała także, że to jej mała cegiełka na rzecz ewentualnych sądowych przepraw, które mogą czekać aktywistki i wszystkie zaangażowane w protesty kobiety. Jednocześnie podkreśliła, by nie ustawać w protestach. "Wspierajmy na różne sposoby kobiece organizacje. Rząd obciął im dotacje i marzyłby o tym, żeby przestały istnieć. Nie dajmy władzy tej satysfakcji! I protestujmy. Do skutku", dodała, zaznaczając, że sama też się pojawi na planowanej na piątek wielkiej manifestacji w Warszawie.