Kinga Rusin zwraca się do Polek. "Mamy prawo żądać równych płac"

"Dziś w Polsce jest moment kiedy na fali zmian politycznych, wielkiego dla nich poparcia kobiet i młodych wyborców, można mocno ruszyć do przodu i usadzić dziadersów, blokujących to co kobietom się należy: bezpieczeństwo prawne, równość ekonomiczną i wolność od przemocy. A jak mężczyźni chcą, to możemy robić referenda na ich temat" - dodała Kinga Rusin.