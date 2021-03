Powrót do telewizji? Kinga Rusin napisała, co o tym sądzi

Gdy w sierpniu 2020 r., po 15 latach pracy w "Dzień Dobry TVN", Kinga Rusin ogłosiła, że odchodzi z porannego programu , fani mieli nadzieję, że zobaczą ją w innym formacie. Dziennikarka nie ukrywała, że chciałaby pokazać się na wizji w nieco ostrzejszym show, w którym mogłaby otwarcie prezentować swoje poglądy . W jesiennej ramówce nie znaleziono miejsca na tego typu format. Rusin bez żalu wyjechała więc na Malediwy, skąd prowadzi swoją firmę kosmetyczną i co jakiś czas wrzuca bajeczne zdjęcia.

Przed startem wiosennej ramówki pojawiły się spekulacje, że Kinga wróciła do negocjacji z TVN. Miała postawić jednak nierealne dla stacji wymagania. Nowe programy ruszyły, a wśród nich znów zabrakło projektu dla Rusin.

Roszady w programach śniadaniowych

Dziennikarka nie wydaje się jednak zmartwiona sytuacją. Na jej Instagramie właśnie pojawiło się zdjęcie, gdzie, można śmiało powiedzieć, żyje swoim najlepszym życiem. Rusin na fotce uprawia kitesurfing. Oprócz lazuru wody i idealnej sylwetki uwagę zwrócił również jej wpis, w którym subtelnie odniosła się do ostatnich plotek.

Wygląda na to, że faktycznie ma konkretny plan na siebie, a telewizja nie jest jej niezbędna, by go realizować.