Kinga Sawczuk wspomina studniówkę. Na maturę jeszcze poczeka

Kinga Sawczuk bardzo szybko zdobyła dużą popularność w sieci. Jej nagrania na Tik-toku szybko stają się hitem, dodatkowo na Instagramie obserwuje ją prawie milion osób. Samo to można już uznać za sukces. Kompleksiara, bo taki jest jej internetowy pseudonim, pomimo rozpoznawalności wciąż jest tą samą skromną i uśmiechniętą dziewczyną, co wcześniej. Wystarczy obserwować jej profile w mediach społecznościowych przez zaledwie kilka dni, by się o tym przekonać.