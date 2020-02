Kings of Leon zagrają we Wrocławiu. Wkrótce ruszy sprzedaż biletów

Czerwiec tego roku będzie obfitował w masę dobrych koncertów w Polsce. Do tej grupy można dołączyć zespół Kings of Leon, który za 4 miesiące zagra we Wrocławiu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kings of Leon (materiał prasowy/Megafon.pl)

Kings of Leon to amerykańska grupa rockowa założona przez przez trzech braci i ich kuzyna. Nazwa zespołu wywodzi się od imion ojca i dziadka braci – obaj mieli na imię Leon. Kapela odnosi sukcesy głównie w Europie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii.

Zespół 5-krotnie wystąpił w Polsce: na Open'er Festival w 2009 i 2013 r., na Orange Warsaw Festival w 2014 i 2017 r. oraz zagrał osobny koncert w 2016 r. hali Tauron Arena w Krakowie.

Kings of Leon to autorzy m.in. takich hitów jak "Sex on Fire" czy też "Use Somebody", które mają łącznie ponad pół mln wyświetleń na YouTubie. Za wspomniane single zdobyli statuetki Grammy. W 2011 r. otrzymali Fryderyka w kategorii najlepszy album zagraniczny za "Come Around Sundown".