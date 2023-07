Kirby zaliczyła dużą wpadkę. Jej reakcja była bezcenna

To wiąże się chociażby z tym, że pojawia się na uroczystych premierach filmu w różnych miastach. W poniedziałek film pokazano w Nowym Jorku. Kirby przed seansem pozowała do zdjęć na czerwonym dywanie. 35-latka miała na sobie jedwabną sukienkę. W pewnym momencie przypadkowo naruszyła ramiączko, które w moment zsunęło się z jej ramienia. Na szczęście Kirby w porę uniosła sukienkę w górę, dzięki czemu nie odsłoniła piersi. Jej reakcja na to wszystko była bezcenna - roześmiała się i po chwili powróciła do swoich obowiązków.