Kizo i O.S.T.R. zagrają na Sun Festival!

KIZO

Letni festiwal bez Kizo? To po prostu niemożliwe! Jego hity właśnie w czasie wakacji najczęściej królują na playlistach, a sam Kizo to gwarancja pełnego mocy show, w czasie którego na pewno usłyszymy największe hity rapera. "Disney", "Nasze lato", "Pogo", czy najświeższy "Patocelebryta" to pewna bomba na scenie, która rozgrzeje do czerwoności cały teren Sun Festivalu.