Kizo, PRO8L3M, Kwiat Jabłoni i inni wystąpią podczas Kortowiady 2024!

Kortowiada to wyjątkowa impreza, najhuczniej obchodzone święto studenckie w Polsce. Każdego roku w maju olsztyńskie miasteczko studenckie, czyli Kortowo, wypełnia się uczestnikami – to zarówno studenci i mieszkańcy Olsztyna i regionu, jak i goście z całej Polski. Kortowiada 2024 potrwa od 22 do 25 maja, zatem to właśnie na te dni organizatorzy zaplanowali wszystkie juwenaliowe atrakcje. Część z nich została już ujawniona – przede wszystkim część artystów, którzy wystąpią na Scenie Głównej Kortowiady, która, podobnie jak w latach poprzednich, znajdować się będzie na Plaży Kortowskiej. Ujawniono już 10. znanych polskich artystów – a to jeszcze nie koniec!