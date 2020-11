Miała potworne dolegliwości. Ukrywała, że ma koronawirusa

Klaudia El Dursi przebiła się do show-biznesu dzięki programowi "Top Model". Zwróciła uwagę widzów i wyróżniła się na tyle, że choć nie wygrała programu (kontrakt z agencją modeli otrzymał w 8. edycji Dawid Woskanian), to dostała do prowadzenia nowy format TVN - "Hotel Paradise".