Klaudia El Dursi ma spory problem. Już się martwi o komunię syna

Klaudia El Dursi to dziś jedna z najpopularniejszych prezenterek. Równie dobrze co przed kamerą radzi sobie w mediach społecznościowych. Nie ogranicza się jednak jako influencerka do realizowania kampanii reklamowych - właśnie tam odsłania przed fanami sporą część swojej prywaty. Opowiada o wychowaniu synów i życiu rodzinnym.