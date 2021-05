Klaudia El Dursi o wczesnym macierzyństwie: "Byłam gotowa na dziecko. Zawsze tego pragnęłam"

Nie sposób przejść obojętnie nad jej urodą, a także karierą, która niedawno nabrała wyraźnego rozpędu. 32-letnia Klaudia El Dursi jest dziś w gronie najgorętszych nazwisk polskiego show-biznesu. O początkach swojej kariery opowiedziała w rozmowie z Katarzyną Piątkowską z tygodnika "Viva!". Choć szerszą rozpoznawalność El Dursi zdobyła za sprawą programu "Hotel Paradise", którego jest prowadzącą, to pierwsze kroki w modelingu stawiała już jako 12-latka. "Pracowałam dla lokalnych fotografów, pozowałam do zdjęć do kalendarzy, katalogów odzieży, bielizny, strojów kąpielowych. To jednak nigdy nie było nic wielkiego" - opowiada.