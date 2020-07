Klaudia El Dursi w seksownej bieliźnie na przekór hejterom

"Trochę mnie tutaj nie było, a to dlatego, że ostatnie zdjęcie, które wstawiłam spłodziło bardzo dużo komentarzy. Oczywiście w dużej mierze to były miłe komentarze, za co ogromnie dziękuję, ale nie zabrakło niestety takich osób, które za wszelką cenę chciały mnie zranić i trochę im się udało. Było mi naprawdę przykro, czytając niektóre z tych komentarzy i się zastanawiam skąd to się bierze?Dlaczego wam się wydaje, że nie mamy uczuć? Że można nas tak bezkarnie ranić, bo nie stajemy twarzą w twarz?" - zastanawiała się głośno Dursi.