Klaudia El Dursi wróciła do Polski. "Kolumbijczycy są nieprzyjemni i niemili. Nie było tak rajsko, jak myślałam"

Klaudia El Dursi do niedawna mieszkała razem z rodziną w Kolumbii. Wróciła już do Polski i pomału stara się na nowo przyzwyczaić do życia w ojczyźnie. Choć wyjazd był zaledwie dwumiesięczny, mocno odbił się na gwieździe telewizji. - Trochę inaczej sobie wyobrażałam Kolumbię - przyznała modelka, która prowadziła show "Hotel Paradise". Miejsce, gdzie mieszkała, rozczarowało El Dursi. - Plaży brak, wszystko ogrodzone, mury, druty kolczaste - opowiadała w rozmowie z Filipem Borowiakiem z Wirtualnej Polski. Sytuację ratowała opieka "pani, która gotowała i sprzątała", a której pomoc zagwarantowano gwieździe. Co jeszcze El Dursi zdradziła na temat pobytu w Kolumbii i miejsc, w których kręcono randkowe show? Jak w obcych krajach odnaleźli się jej synowie?