Klaudia El Dursi została mamą, gdy miała 19 lat. "Poświęciłam życie mojemu dziecku"

- Bardzo szybko się jednak okazało, że wyciągnęłam z tego też niesamowitą lekcję i przestrzeń dla siebie. Doceniłam ten czas i mimo tego, że szalenie za nimi tęskniłam [...]. Ja jestem bardzo młodą mamą i nie jest to tajemnicą. Tak naprawdę będąc jeszcze nastolatką, wkroczyłam w ten świat dorosłych i poświęciłam swoje życie mojemu dziecku i nie miałam takich wakacji od na przykład bycia mamą. A tutaj to jest niesamowite, bo to był naprawdę dla mnie bardzo cenny, ważny i taki budujący czas, który wykorzystałam - przyznała Klaudia El Dursi.