Klaudia Halejcio wyleciała z Polski. Internauci: "Po co tacy mają dzieci?"

Jedna z internautek zaapelowała z kolei do innej, by nie była taka jak Halejcio. "Tylko pseudo matki mogą sobie na to pozwolić, a widać, że pani jest dobrą mamą skoro jeszcze nie wyjechała bez dziecka. Taka to nie myśli o dziecku! Tylko sama na wakacje. Po co to dziecko chciała mieć?" – czytamy.