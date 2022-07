Kłopoty u Maffashion. Rafalala oskarżyła ją, że zdradzała Sebastiana Fabijańskiego

Rafalala sugeruje, że aktor postanowił zachować się honorowo, wbrew temu, co sądzi opinia publiczna. - Sebastian jest na tyle miły, że ją chroni i wziął całą winę na siebie. Ten związek nie rozpadł się przeze mnie, tylko przez zdrady Julii. Ona zapewne może stracić najwięcej, bo opiera zarabianie na wizerunku, na tej ciepłej, fajnej dziewczynie, która ma dziecko, która się nie wywyższa i która dostała nowy odkurzacz. Prawda jest taka, że najbardziej w tym trójkącie nie w porządku jest właśnie ona. To, że gra męczennicę i niczego nie komentuje to nie dlatego, że nie chce komentować, tylko myślę, że tam jest jakiś układ między nimi, że jeżeli będzie dojeżdżała Sebastiana, to on odsłoni wszystkie karty. Myślę, że o to w tym wszystkim chodzi - dodała Rafalala.