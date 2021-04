Kloszard to delikatne określenie. Nick Nolte wygląda naprawdę kiepsko

Kiedyś Nick Nolte był uważany za jednego z najprzystojniejszych mężczyzn Hollywood. Dziś jego wygląd jest jednym z ulubionych tematów amerykańskich tabloidów. Nie bez przyczyny. Z aktorem jest coraz gorzej.

Patrząc na najnowsze zdjęcia Nicka Nolte'ego, trudno uwierzyć, że w 1992 r. magazyn "People" okrzyknął go najseksowniejszym żyjącym mężczyzną. Fakty pozostają faktami. Z roku na rok kultowy aktor wygląda coraz gorzej. Niektórzy zrzucają to na karb jego licznych nałogów. Inni twierdzą, że 80-letni Nolte ma dość "ambiwalentny" stosunek do higieny osobistej i po prostu o siebie nie dba.

Jaka by prawda nie była, najnowsze zdjęcia upadłego gwiazdora sugerują, że albo z aktorem jest bardzo źle, albo Nolte "trolluje" dziennikarzy. Chyba nikt się nie spodziewał, że Nolte doprowadzi się do takiego stanu. W końcu na początku odnosił sukces za sukcesem, a to tylko napędzało go do działania.

Getty Images Nick Nolte zawsze miał "to coś" Źródło: Getty Images

"Złoty chłopak" Hollywood

Nick Nolte zaczynał jako model, ale popularność zyskał dzięki serialowi "Pogoda dla bogaczy" z 1976 r. Ten występ otworzył mu drzwi do dalszej kariery. Widzowie go pokochali, krytyka była dla niego nader łaskawa. Za rolę w "Księciu przypływów" otrzymał Złoty Glob i nominację do Oscara. Później do statuetki nominowano go jeszcze dwukrotnie - za "Prywatne piekło" i "Wojownika".

Kariera Nolte miała się doskonale, ale życie osobiste całkowicie wymknęło mu się z rąk. W 1966 r. poślubił Sheilę Page, ale para rozwiodła się już po czterech latach. Później romansował z Karen Louise Ecklund, Kate Jackson i Jean Simmons, jednak z żadną z nich nie udało mu się stworzyć trwalszego związku.

W 1978 r. ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Jego wybranką została Sharyn Haddad, ale pięć lat później byli już po rozwodzie. Trzecią żoną została Rebeccą Linger, z którą ma syna Brawleya. Rozstali się w 1997 r. Przez jakiś czas umawiał się jeszcze z Debrą Winger, potem z Vicki Lewis, a jego ostatnią partnerką została Clytie Lane, z którą ma córkę Sophię.

"Funkcjonujący alkoholik"

Problemy z kobietami to jednak nie wszystko. Najwyraźniej Nolte nie wytrzymał presji sławy i szybko zaczął sięgać po coraz mocniejsze trunki. Dorobił się reputacji notorycznego imprezowicza, a sam siebie nazywał "funkcjonującym alkoholikiem". Ale, jak twierdził, w połowie lat 90. całkowicie zrezygnował z używek. Cóż, chyba jednak nie do końca.

Getty Images Z aktorem jest gorzej, albo Nolte "trolluje" dziennikarzy Źródło: Getty Images

W 2002 r. Nolte został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu, za co groziła mu odsiadka. Ostatecznie jednak skazano go na trzy lata w zawieszeniu i przymusowy odwyk od alkoholu i narkotyków.

Na łamach prasy i serwisów pojawia się zazwyczaj w kontekście swojego ekscentrycznego wyglądu. W opiniach świadków Nolte jest mocno na bakier z higieną osobistą, a jego stan zdrowia stale się pogarsza. W 2014 r. ledwo trzymający się na nogach aktor został sfotografowany na parkingu kliniki w Beverly Hills

Getty Images "Kloszard" to najdelikatniejsze określenie Źródło: Getty Images

"Bezdomny" ulubieniec tabloidów

Od lat w kontekście aktora pojawia się określenie "kloszard". A to ze względu na bujną, niechlujną brodę, a to z powodu brudnego ubrania. Najczęściej sukienki, pidżamy lub koszuli nocnej, w których paraduje po ulicy jak gdyby nigdy nic.

Tym razem epitet jest jeszcze bardziej na miejscu. Ostatnio Nick Nolte znów został przyłapany przez paparazzi w dość krępującej sytuacji. Aktor "wytoczył się" z samochodu, a z tyłu na jego spodniach było widać coś jednoznaczne plamy. Postanowiliśmy oszczędzić wam tego widoku.

East News Paparazzi uchwycili wstydliwy moment Źródło: East News

Mimo swoich upadków, Nolte nie musi obawiać się braku propozycji aktorskich. Wciąż je dostaje ze względu swoje dotychczasowe osiągnięcia. W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć w "The Ridiculous 6” i "Pikniku z niedźwiedziami" oraz serialu "Graves".

