Kochali się w niej wszyscy Polacy. Oto jak teraz wygląda

Magdalena Mazur, znana również jako Siostra Magda z serialu "Daleko od noszy", to postać, która na stałe zapadła w pamięć polskim widzom. Choć aktorka ma na swoim koncie wiele ról, to właśnie ta kreacja przyniosła jej największą popularność i sympatię publiczności. Jak obecnie wygląda i co robi?