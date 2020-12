W ostatniej chwili zmienili prawo. Wcześniej nie było mowy o TVP

- Biorąc to pod uwagę, wyjątek, który pojawił się w rozporządzeniu, obejmuje także TVP, co jest wynikiem zastosowania wykładni funkcjonalnej. Wracając do sedna: nocleg ekipy imprezy sylwestrowej w hotelu pod Ostródą nie jest nielegalny. Są jednak co najmniej dwa inne, o wiele szersze i poważniejsze problemy. Pierwszy to podstawa wydania tego rozporządzenia, a tym samym - wprowadzania do niego wyjątków. A raczej - jej brak. Bo nie można ograniczać praw obywatelskich za pomocą rozporządzenia, aktu o mocy niższej niż ustawa. Druga sprawa to fakt, że ten wyjątek sformułowany jest bardzo kazuistycznie. Nie ma żadnych wątpliwości co do intencji prawodawcy - chodziło bardzo konkretnie o możliwość noclegu podczas sylwestra dla osób współpracujących z TVP. Nie powinno się tworzyć prawa w taki sposób. To jest norma bardzo konkretna, a nie generalna. Ona tylko udaje generalną. Mówiąc krótko i potocznie: jest to po prostu zwykły wytrych prawny.