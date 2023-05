Kolejne ogłoszenia artystów na Sun Festival w Kołobrzegu

DWA SŁAWY x MIELZKY x PERS

"I jest to możliwe mixtape" to jedna z najciekawszych i najbardziej zaskakujących pozycji tego roku. Po udziale w hitowym projekcie 2022 Dwa Sławy x Mielzky x Pers pokazują, że możliwe jest niejedno tak, jak możliwe jest, że to jest ich jedyny koncert festiwalowy tego lata w pełnym składzie! Raperzy przed premierą obiecali, że niejeden dach zostanie zerwany, więc sprawdzimy, jak poradzą sobie na festiwalowej scenie. To, co jest pewne – będzie to show, jakiego jeszcze nie dali!