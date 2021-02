Kolejny hit w programie. Wpadka uczestnika "Familiady"

"Familiada" to kultowy teleturniej, który w Polsce zadebiutował na ekranie we wrześniu 1994 r. Od samego początku prowadzi go Karol Strasburger. W programie udział biorą dwie drużyny - rodziny, grupy znajomych lub ludzi z jednej branży. Każda ekipa ma swojego kapitana. Zawodnicy muszą odgadnąć odpowiedzi ankietowanych na dane pytanie.