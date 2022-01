Kolejny konflikt Britney Spears. Prowadzi wojnę z młodszą siostrą

W środę w programie "Good Morning America" stacji ABC Jamie Lynn Spears promowała swoją nadchodzącą książkę ze wspomnieniami "Things I Should Have Said". Rozmowa dotyczyła przede wszystkim jej relacji z Britney. Jamie napisała w książce m.in. o sytuacji z przeszłości, gdy jej starsza siostra, nie czując się bezpiecznie, wzięła nóż i zamknęła się z nią w pokoju.