Koleżanka córki Wojciechowskiej chciała popełnić samobójstwo. Martyna zareagowała. Rozpoczęła nowy projekt dla młodych

Martyna Wojciechowska wraz ze swoją fundacją UNAWEZA w październiku tego roku rozpoczęła projekt "Młode głowy", którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy ze zdrowiem psychicznym młodych osób. Okazuje się, że jednym z powodów do inauguracji projektu były prywatne doświadczenia podróżniczki. W rozmowie z Wirtualną Polską Wojciechowska opowiada, że jej córka około dwa lata temu odebrała telefon od swojej koleżanki, która poinformowała Marysię, że chce popełnić samobójstwo. Wstrząsnęło to Martyną. - To było straszne doświadczenie dla wszystkich. Przede wszystkim dla tego dziecka w kryzysie, bo co się musi dziać w głowie młodego człowieka, żeby miał takie myśli i skonkretyzowane plany? To było straszne dla jej rodziców, którzy też w tym kryzysie z nią byli. Ale to było też straszne dla mojej córki, która po prostu nie dźwigała tego, bo stała się powiernicą i dostała konkretne instrukcje - powiedziała nam Martyna. Jakie działania będą realizowane w związku z tym projektem? I dlaczego jest on tak ważny dla Martyny? Odpowiedź w naszym materiale wideo.