Kolizja z udziałem Andrzeja Chyry. Aktor został zbadany alkomatem

Do zerwania z nałogiem skłoniły go narodziny syna. W 2015 r. na świat przyszedł Tadeusz, którego mamą jest asystentka kierownika produkcji filmowej Paulina Jaroszewicz. Chyra nie ukrywa, że korzystał z pomocy specjalistów - udał się do ośrodka odwykowego i na terapię grupową dla anonimowych alkoholików.