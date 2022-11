"Kompletna abstrakcja". Karpiel-Bułecka komentuje słowa Kaczyńskiego o "waleniu w szyję"

Przypomnijmy. Podczas jednego z objazdowych spotkań Jarosław Kaczyński zaznaczył, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa", bo "kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". - Ale jak do 25. roku życia daje w szyje to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - stwierdził lider PiS.