Koncert Agnieszki Chylińskiej w Zielonej Górze pod znakiem zapytania. Jest oświadczenie

Fani Agnieszki Chylińskiej, którzy czekali na jej koncert w Zielonej Górze, muszą uzbroić się w cierpliwość. Impreza nie odbędzie się w zapowiadanym terminie.

Fani nie mają jednak powodów do obaw. W tym samym komunikacie zapewniono, że koncert odbędzie się w innym terminie. "W razie zakazu, nie odwołujemy koncertu, przesuniemy go na najszybszy możliwy termin. Wszystkie inne koncerty trasy bez zmian", czytamy we wpisie TOP Management.