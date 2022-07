Koncert Maty we Wrocławiu. Fani już nazywają go prezydentem. "Chyba rzeczywiście będę musiał to zrobić"

Te życzenia to nie przypadek: był bowiem tego wieczoru temat dużo ważniejszy od żartu wyborczego - urodziny gwiazdy. Mata przyszedł na świat we Wrocławiu, właśnie 14 lipca, w 2000 roku. Nic więc dziwnego, że to był wieczór prezentów. Zaczęło się od tego, który Mata zrobił sam sobie: na terenie imprezy wylądował na spadochronie - jak zapewniał potem ze sceny: był to jego pierwszy raz. Potem koledzy z koncertowej ekipy wręczyli mu okaz typowej hiphopowej biżuterii: łańcuch z wielkim wisiorem. Swoje zrobiła też publiczność: koncert nie mógł się zacząć, bo kilka razy śpiewała jubilatowi "Sto lat".