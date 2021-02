Koncert w przerwie Super Bowl wywołał skrajne emocje. Kosztował fortunę

7 lutego w Tampie na Florydzie odbył się 55. Super Bowl. Finał ligi futbolu amerykańskiego, który w USA przyciąga przed telewizory ponad 100 mln widzów. Nie tylko sportową rywalizacją, ale i występami artystów. W tym roku autorem kontrowersyjnego show był The Weeknd.

Występ na Super Bowl to dla każdego artysty ogromne wyróżnienie i szansa na zarobienie majątku. Finałowy mecz NFL już dawno przestał być bowiem wyłącznie sportowym wydarzeniem. Widowisko obserwowane przez setki milionów ludzi na całym świecie (rekord w USA to 114 mln widzów w 2015 r.) służy reklamodawcom, wytwórniom filmów, a także muzykom, którzy dają z tej okazji minikoncerty.

W tym roku przerwa meczu należała do kanadyjskiego piosenkarza The Weeknd. Organizacja jego występu miała kosztować bagatela 7 mln dol., a mówimy tu o koncercie trwającym niespełna kwadrans.

The Weeknd wykonał kilka swoich największych przebojów, w tym "Starboy" i "The Hills". Ale najciekawiej zrobiło się, gdy z głośników zaczęła płynąć muzyka zwiastująca kawałek "Can't Feel My Face".

Premiery polskich filmów w 2021 roku

Gdy The Weeknd śpiewał tę piosenkę, na boisku towarzyszyli mu tancerze w czerwonych marynarkach i zabandażowanych głowach. Artysta tłumaczył, że ten wygląd symbolizuje "kulturę hollywoodzkich celebrytów i ludzi, którzy manipulują innymi, koncentrują się na powierzchowności, aby zadowolić innych i zdobyć uznanie".

W sieci zawrzało i choć większość komentarzy odnosiła się właśnie do oprawy "Can't Feel My Face", to mało kto odnosił się do wyjaśnienia piosenkarza. Zewsząd zaczęły płynąć głosy, że to najgorszy występ w historii Super Bowl. "Jestem w szoku, jak źle to wypadło" – napisał jeden z wielu użytkowników Twittera, krytykujący występ Kanadyjczyka.

Pojawiły się też żarty, porównujące zabandażowanych tancerzy do bohaterów horroru "To my" ("Us") z 2019 r., którzy mieli jednakowe czerwone skafandry, a jeden z nich zakrywał poparzoną twarz białą maską. Cały koncert The Weekend z Super Bowl LV można obejrzeć poniżej:

The Weeknd’s FULL Pepsi Super Bowl LV Halftime Show