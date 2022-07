Konflikt pomiędzy Opozdą i Królikowskim. Trudno się w tym połapać

Związek Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego, mimo iż był burzliwy, zapowiadał się na historię z happy endem. Był (przynajmniej w teorii) bajkowy, romantyczny ślub, szybko okazało się też, że para spodziewa się dziecka. Królikowski zapewniał, że łączy go z żoną miłość i zaciekle bronił jej w konflikcie z ojcem. Wydawało się, że nie widzi świata poza ukochaną i stoi za nią murem. I byłaby to piękna historia, gdyby nie fakt, że związek Antka i Asi skończył się jeszcze przed narodzinami ich syna. Kiedy Joanna rodziła Vincenta, Antek był już z inną. Głośne rozstanie było tylko początkiem zawiłej i przykrej historii, która rozgrywa się między małżonkami. Joanna walczy z Antkiem od miesięcy, ale teraz wojna między byłymi partnerami nabrała tempa. Aktorka i jej eks przerzucają się oświadczeniami, pokazują SMS-y i screeny. Asia zarzuca, że Antek nie zajmuje się synem i nie płaci alimentów, ten w odpowiedzi pokazuje przelewy na zaskakująco duże kwoty, które, jak twierdzi Opozda, miały być przeznaczone na ich dom. Na ich przepychankach i wymianie argumentów się nie kończy. Do akcji wkroczyli ojciec Opozdy, mama Królikowskiego, a nawet była dziewczyna Antka, obecnie żona jego brata. W całej aferze już teraz trudno się połapać, ale pewne jest jedno, każda szpila jednej strony wywołuje natychmiastową reakcję drugiej. Antek walczy o dobre imię, Joanna o dobro syna. W tej sprawie jeszcze wiele może się wydarzyć...

