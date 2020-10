Konflikt pomiędzy Pawłem a Mateuszem narasta. Którego wybierze Magda?

Ku zaskoczeniu Magdy, pierwszy na jej gospodarstwie zjawił się właśnie Mateusz, a ostatni Paweł. Mimo że młoda rolniczka dobrze bawi się w towarzystwie managera restauracji z Sopotu, to jednak zrównoważony Paweł wydaje się być najlepszym kandydatem na męża.

Magda z "Rolnika" krytykowana przez widzów

Podobnie uważają rodzice Magdy, którym od początku ostatni kawaler w ich domu przypadł do gustu. Jednak 27-latek z Trójmiasta uważa, że nie ma sobie równych i to na pewno on skradnie serce rolniczki.