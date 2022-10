Koniec wielkiej miłości. Tom Brady i Gisele Bündchen rozwodzą się po 13 latach

Wiadomo, że Brady i Bündchen podzielą się prawem do opieki nad dwójką dzieci: 12-letnim Benjaminem i 9-letnią Vivian. Brady ma też 15-letniego syna Johna ze związku z aktorką Bridget Moynahan. Co ciekawe, sportowiec i supermodelka zaczęli się spotykać w 2006 r., ale wkrótce okazało się, że Moynahan jest w ciąży z Bradym (oficjalnie nie byli już wtedy razem). Dla Bündchen to był cios, ale nie zrezygnowała z tej miłości i w 2009 r. stanęła na ślubnym kobiercu.