Korda jest przykuty do łóżka. "Nawet niewielka wpłata ma znaczenie"

"Nasz post o trudnościach związanych z opłatami za prąd w domu, podłączonego stale do aparatury medycznej Wojciecha Kordy spowodował, że bardzo szybko zebraliśmy środki na zapłatę całej zaległości. Dzięki hojności darczyńców zebraliśmy kwotę, która pozwoliła na opłacenie zaległych faktur i najpilniejszych potrzeb medycznych Wojtka, które jak się domyślacie – nie dość, że nie maleją, to już teraz są ogromne. Będziemy teraz konsultować, w jaki sposób ich użyć, by zostały spożytkowane w najmądrzejszy, ułatwiający codzienne funkcjonowanie sposób" - czytamy.