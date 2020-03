Koronawirus. Bono z U2 napisał piosenkę w hołdzie ofiarom epidemii

Lider U2 zamieścił na Instagramie zespołu nową piosenkę. Kawałek "Let Your Love Be Known" zadedykował włoskim ofiarom koronawirusa.

"Mała pocztówka z Dublina" - tak zaczyna piosenkę Bono (Getty Images)