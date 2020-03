Koronawirus. Dawid Podsiadło dał znać, co z koncertami. I zaapelował do fanów

Dawid Podsiadło postanowił dać znać, że w trudnym czasie epidemii koronawirusa jest z fanami. Opublikował długie oświadczenie, w którym napisał również o najbliższych planach koncertowych. Będą zmiany w grafiku.

Dawid Podsiadło: koncerty odbędą się później (ONS.pl)

Dawid Podsiadło jest jednym z najpopularniejszych piosenkarzy w Polsce. Bilety na jego koncerty sprzedają się niczym ciepłe bułeczki. Jednak teraz, gdy zachorowań na koronawirusa jest coraz więcej, artysta zdecydował się na przełożenie swoich występów zaplanowanych na najbliższe dni, a nawet tygodnie. Nie jest pierwszy, nie jest jedyny. Plany koncertowe zmieniły też Doda, Ewa Farna i Agnieszka Chylińska, a także wiele innych gwiazd. Decyzja o rezygnacji z grania na imprezie masowej jest odpowiedzialna i godna pochwały. Teraz rząd zaleca kwarantannę we własnym domu, nie zabawę wśród setek innych osób.

"Drodzy. W związku z sytuacją zagrożenia zdrowia zarówno Waszego jak i wszystkich osób pracujących na naszych koncertach, stosując się do decyzji rządu, przekładamy wszystkie zaplanowane na marzec i kwiecień wydarzenia" - zaczął Podsiadło.

"Nowe terminy wydarzeń podamy jutro, ale możemy uspokoić Was, że przeniesione koncerty odbędą się jesienią, w tych samych miejscach. Wierzymy, że do tego czasu wtedy wszyscy będziemy mogli spokojnie w nich uczestniczyć i czerpać z nich radość.

Wszystkie bilety które z takim trudem udało Wam się zdobyć zachowują oczywiście swoją ważność. Jeżeli jednak ktoś z Was zdecyduje się na ich zwrot, wszystkie szczegóły na temat procedury odzyskania pieniędzy otrzyma w mailu użytym przy zakupie, razem z oficjalną informacją o zmianie terminu.

Apelujemy - nie wysyłajcie na razie maili do nas, ani do bileterii. Przy tak ogromnej ilości wiadomości spływających do organizatorów koncertów w całym kraju, bieżące i indywidualne odpowiadanie na Wasze pytania jest fizycznie niemożliwe. Jesteśmy pewni, że wiadomości które otrzymacie z serwisu eBilet będą zawierały wszystkie niezbędne informacje. Jeżeli po ich otrzymaniu nadal będziecie chcieli wyjaśnić jakieś wątpliwości, to prosimy Was o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź - pracujemy na 150% żeby sprostać tej bardzo trudnej i niespodziewanej dla wszystkich sytuacji.

Wydarzenia zaplanowane na maj i czerwiec na dziś odbywają się zgodnie z planem - wierzymy że do tego czasu uda się nam wspólnie opanować sytuację. Jeżeli się to zmieni, będziemy informować Was o kolejnych przesunięciach.

Chcemy też w tym trudnym dla wszystkich czasie przekazać Wam chociaż jedną pozytywną wiadomość - wiemy że wielu z Was czekało na tę informację. Zdecydowaliśmy, że wersje koncertowe utworów z 'Leśnej Muzyki' zostaną zarejestrowane podczas koncertów i wydane w formie albumu. Wszyscy, którzy nie zdecydują się lub nie będą mogli towarzyszyć nam w nowych jesiennych terminach, będą mogli wysłuchać leśnych aranżacji w serwisach streamingowych już po zakończeniu trasy.

Ci z Was którzy zachowają swoje bilety, (także na koncerty które odbyły się w pierwotnych terminach) będą mogli je wykorzystać do zakupu wydania fizycznego, które będzie dostępne w limitowanym nakładzie tylko i wyłącznie dla uczestników koncertów, w ramach podziękowania za cierpliwość w oczekiwaniu na przełożone spotkanie z nami na żywo. Planujemy, że to wydawnictwo trafi do Was jesienią, pod koniec trasy. Mamy nadzieję, że przynajmniej kilka osób uśmiechnie się na taką wiadomość - szczegóły całej akcji będziemy przekazywali Wam w wiadomościach mailowych, na Facebooku i Instagramie.

Bardzo dziękujemy za te koncerty które udało nam się zagrać na początku trasy. Emocje były niesamowite i nie możemy się doczekać żeby wrócić do Was z 'Leśną Muzyką'" - czytamy na facebookowym profilu artysty.

Podsiadło zaapelował też do fanów: "Na koniec prosimy: jeżeli tylko macie taką możliwość, zostańcie w najbliższych dniach w domach i ograniczcie do niezbędnego minimum wszystkie spotkania. Tylko w ten sposób możemy realnie ograniczyć skutki epidemii i ograniczyć ryzyko nieświadomego przekazywania wirusa kolejnym osobom. Bądźcie zdrowi, myjcie ręce i zatroszczcie się o swoich bliskich".