Koronawirus. Gwiazda serialu "Dom z papieru" ogłosiła, że jest zakażona

"Witam wszystkich! Od piątku po południu mam objawy (gorączka i suchy kaszel), a dziś otrzymaliśmy potwierdzenie testu epidemiologicznego. To koronawirus. Mój przypadek jest łagodny i mam się dobrze, ale choroba jest bardzo zaraźliwa i niebezpieczna dla osób słabszych. To nie jest nonsens, bądź świadomy, nie lekceważ. Są ofiary śmiertelne, wiele istnień jest zagrożonych i wciąż nie wiemy, jak daleko to zajdzie. Więc nadszedł czas, aby pokazać odpowiedzialność za dobro wspólne . To czas samotności i hojności! Zostańmy w domu i chrońmy innych. Teraz mam 15 dni na kwarantannę, a potem się okaże! Zadbaj o siebie".