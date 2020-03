Koronawirus. Małgorzata Rozenek-Majdan pisze o ciąży

Koronawirus zmienił życie ludzi nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Większość obywateli przebywa w domach. Zamknięto placówki oświatowe i kulturalne. Co więcej, biskupi zwolnili wiernych z obowiązku osobistego udziału w niedzielnych mszach świętych.

Małgorzata Rozenek postanowiła zabrać głos w sprawie koronawirusa. Odniosła się także do swojej ciąży.

"Dziewczyny na swoje story i w bio, wrzuciłam link do artykułu fundacji "Rodzic po ludzku", dotyczący zaleceń dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, w związku z Covid-19. Należy czytać zawsze sprawdzone informacje. Wszystkie przyszłe mamy, szczególnie te, które mają niedługo termin porodu, przytulam do serca, bo rozumiem jak bardzo się martwicie" - czytamy we wpisie.