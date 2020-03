Koronawirus. Michał Figurski oburzony na sieć sklepów

Koronawirus zmienił życie ludzi nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Większość obywateli przebywa w domach. Zamknięto placówki oświatowe i kulturalne. Co więcej, biskupi zwolnili wiernych z obowiązku osobistego udziału w niedzielnych mszach świętych. Polska służba zdrowia robi, co może, by zapewnić Polakom pomoc w tym trudnym czasie. Michał Figurski we wrześniu 2015 r. z powodu powikłań cukrzycowych doznał udaru. Problemy zdrowotne, z którymi mierzy się po dziś dzień, uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie zwłaszcza w obliczu pandemii koronawirusa.