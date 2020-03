Koronawirus. Muzycy apelują: "graj i słuchaj polskich artystów". Zwrócili się o pomoc do radia

Związek Zawodowy Muzyków RP w ramach akcji "Graj i słuchaj polskich artysów" skierował listy do największych rozgłośni radiowych w kraju z prośbą o zwiększenie nadawania polskiej muzyki. Zwrócono uwagę na to, że "regulacje związane z epidemią koronawirusa z dnia na dzień pozbawiły dochodów dziesiątki tysięcy koncertujących muzyków" oraz "programy pomocowe niestety w niewielkim stopniu mają zastosowanie do tej grupy społecznej", ponieważ "muzycy nie są ani pracownikami ani przedsiębiorcami, którym proponowane jest wsparcie".