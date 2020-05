Koronawirus na Śląsku. Krzysztof Respondek skomentował sytuację

- Nie jestem ani lekarzem, ani znawcą tematu, a tym bardziej nie wiem, co przyniesie jutro, więc mogę tylko skomentować to, co dzieje się dzisiaj. Przyrost zachorowań wiążę się z tym, że po prostu zaczęto robić testy. Gdy nie testuje się ludzi, nie ma zachorowań. Niedawno słuchałem wypowiedzi pewnego znanego lekarza, który mówił, że nie da się ustrzec człowieka przed wirusem czy bakterią, która może nas dopaść wszędzie, a zakażenie niezależnie od izolacji jest tylko kwestią czasu. Głośno się mówi o zakażonych górnikach. Mój kolega, który pracuje w kopalni, oznajmił mi telefonicznie, że gorączkę i kaszel to wszyscy mieli w lutym i marcu, ale nikt ich wtedy nie badał – wyjawił.

- Coraz częściej powtarzają się u nas głosy, że więcej szkody wyrządzają obostrzenia niż sama pandemia. Mogę to tylko potwierdzić, bo gdy otrzymuję telefony anulujące rezerwacje moich występów, to okazuje się, że nie tylko impreza firmowa jest odwołana, ale - co gorsza - firma przestaje istnieć. To nie dotyczy tylko najbliższych występów, ale chodzi już o terminy przyszłoroczne. Trudno więc w takiej sytuacji sercem nie być po stronie przedsiębiorców, którzy protestują i mówią: "Dajcie nam wrócić do normalnego życia i pracy, bo nikt nam nie pomoże". Jestem kabareciarzem i zazwyczaj bawię społeczeństwo, ale dzisiaj nie mam nic śmiesznego do powiedzenia, za co przepraszam i życzę nieustannie 36,6 – dodał w rozmowie z serwisem.